AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD, Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Akdeniz açıklarında saat 19:40'da deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-28
Saat:19:40:06 TSİ
Enlem:35.85917 N
Boylam:34.35111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/471dxLs9Pa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #acil durum #açıkladı #deprem
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