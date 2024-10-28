AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

AFAD, Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:56

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Akdeniz açıklarında saat 19:40'da deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

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Etiketler: #acil durum #açıkladı #deprem

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