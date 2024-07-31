Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 31 Temmuz'da meydana gelen depremler...
31 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:28:10 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:37:41 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
07:22:10 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:18:16 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
07:10:58 -.- 3.9 4.0 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
07:07:10 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:02:59 -.- 1.8 -.- BULGARISTAN
06:55:54 -.- 2.2 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
06:50:33 -.- 1.7 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)
05:44:22 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
05:44:07 -.- 2.2 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)
05:33:06 -.- 2.0 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)
05:16:17 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
05:04:38 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
05:03:54 -.- 1.3 -.- KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA)
05:02:21 -.- 1.5 -.- KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA)
04:59:01 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:02:22 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
03:40:48 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:53:38 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
01:57:17 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:34:26 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
01:32:21 -.- 1.9 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
01:04:27 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
00:29:39 .- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece babadan geçen 5 genetik özellik
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk!
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?