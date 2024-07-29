AFAD duyurdu: Suriye'de deprem!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 20:26

Güncelleme: 29.07.2024 - 20:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Tartus ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu deprem Hatay'a 109.13 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Buna göre deprem, 5.08 kilometre derinliğide oldu.