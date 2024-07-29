AFAD duyurdu: Suriye'de deprem!

AFAD, Suriye'nin Tartus ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 20:26
AFAD duyurdu: Suriye'de deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Tartus ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu deprem Hatay'a 109.13 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Buna göre deprem, 5.08 kilometre derinliğide oldu.


afad haberleri deprem haberleri suriye haberleri

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem!
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem

AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
AFAD duyurdu: Kuşadası açıklarında deprem!

AFAD duyurdu: Kuşadası açıklarında deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler