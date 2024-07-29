AFAD duyurdu: Suriye'de deprem!
AFAD, Suriye'nin Tartus ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Tartus ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Söz konusu deprem Hatay'a 109.13 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Buna göre deprem, 5.08 kilometre derinliğide oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 29, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Safita, Tartus (Suriye) - [109.13 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-07-29
Saat:20:13:02 TSİ
Enlem:34.875 N
Boylam:36.14417 E
Derinlik:5.08 km
Detay:https://t.co/rqVLie8ytP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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