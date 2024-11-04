Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Kasım 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:26

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

4 KASIM 2024 SON DEPREMLER

08:55:14  37.9280   28.7988        5.4      -.-  2.1  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       

08:54:32  37.9380   28.7997        2.4      -.-  2.2  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       

08:47:10  39.0083   28.0885        3.5      -.-  1.2  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          

08:43:37  38.9928   28.0357       11.8      -.-  1.6  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         

08:41:00  38.9733   28.0313       13.4      -.-  2.4  -.-   HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)                   

08:40:11  38.9852   28.0365       10.8      -.-  2.3  -.-   HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)                   

08:18:42  40.1662   23.2495       11.7      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        

08:16:35  39.0083   28.0407       14.5      -.-  2.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         

07:29:56  37.9688   36.6073        9.0      -.-  1.6  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

07:09:17  40.1963   23.4058        2.1      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

07:07:31  38.3610   38.8002       15.1      -.-  1.6  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             

07:06:45  40.3402   24.1252        7.0      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        

06:31:49  40.3348   24.1563        2.6      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

06:23:41  37.2968   37.5088        6.3      -.-  1.7  -.-   SARIBUGDAY-YAVUZELI (GAZIANTEP)                   

06:11:26  38.3173   37.3483        6.3      -.-  1.1  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

06:07:38  36.5230   30.8487        5.0      -.-  1.8  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         

05:53:30  38.3085   38.0213        7.5      -.-  1.6  -.-   GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)                        

05:13:30  38.3408   37.2750        5.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

05:04:41  37.1392   36.0275        1.5      -.-  1.6  -.-   CATAKLI-CEYHAN (ADANA)                            

05:02:15  36.8203   36.1528        2.3      -.-  1.3  -.-   YESILKOY-DORTYOL (HATAY)                          

04:43:55  38.4278   30.4393       15.6      -.-  1.2  -.-   BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    

04:27:49  37.3115   35.8213       13.4      -.-  1.1  -.-   HAMAM-KOZAN (ADANA)                               

04:16:31  40.0597   40.1163        5.0      -.-  2.1  -.-   SARIHAN-(BAYBURT)                                 

04:15:37  38.9945   32.9812        5.6      -.-  1.7  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                                

04:12:31  37.4893   37.2288        4.7      -.-  3.5  3.2   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

03:52:47  40.2310   24.1267       10.9      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        

03:50:22  38.3775   38.7410        8.2      -.-  1.6  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           

03:39:44  37.9707   36.5365        8.6      -.-  1.2  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:33:40  38.0468   37.5798       15.5      -.-  1.3  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler
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