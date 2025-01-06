Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ocak 2026 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Ocak 2026 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 08:53

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Ocak'ta meydana gelen depremler...

6 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.06 08:02:33  -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)           

2025.01.06 07:47:22   -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)           

2025.01.06 07:42:08    -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)      

2025.01.06 07:21:58  -.-  2.0  -.-   YONCALI-CERKES (CANKIRI)     

2025.01.06 07:14:29    -.-  2.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)      

2025.01.06 06:56:44   -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)           

2025.01.06 06:42:53   -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)   

2025.01.06 06:38:42   -.-  1.9  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)     

2025.01.06 06:31:38    -.-  1.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 

2025.01.06 05:42:13  -.-  1.5  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 

2025.01.06 05:23:32   -.-  1.8  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)        

2025.01.06 05:14:21   -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                      

2025.01.06 05:09:09     -.-  1.4  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)   

2025.01.06 04:50:41  -.-  1.3  -.-   YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)     


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler
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