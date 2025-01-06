Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 06.01.2025 - 08:53

Güncelleme: 06.01.2025 - 08:53

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Ocak'ta meydana gelen depremler...

6 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.06 08:02:33 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.06 07:47:22 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.06 07:42:08 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

2025.01.06 07:21:58 -.- 2.0 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI)

2025.01.06 07:14:29 -.- 2.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.06 06:56:44 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.06 06:42:53 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2025.01.06 06:38:42 -.- 1.9 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)

2025.01.06 06:31:38 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.01.06 05:42:13 -.- 1.5 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.06 05:23:32 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2025.01.06 05:14:21 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2025.01.06 05:09:09 -.- 1.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.01.06 04:50:41 -.- 1.3 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)