Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 9 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:41

Güncelleme: 09.11.2023 - 09:41

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 9 Kasım'da meydana gelen depremler...

9 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:31:53 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

07:50:38 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

06:49:38 -.- 1.3 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

06:44:51 -.- 1.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

06:38:17 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

06:36:35 -.- 1.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:27:35 -.- 2.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)

06:13:41 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

05:56:31 -.- 1.4 -.- CAYIR-(HATAY)

05:51:09 -.- 2.4 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)

05:44:08 -.- 0.9 -.- CINARLI-ISKENDERUN (HATAY)

05:32:13 -.- 4.9 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)

05:24:51 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

05:16:08 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:22:48 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:14:24 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:45:12 -.- 0.8 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)

03:15:04 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

02:59:9 -.- 2.1 -.- ARIKOK-BOZOVA (SANLIURFA)

02:59:08 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

02:58:35 -.- 2.0 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:56:57 -.- 1.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)

02:52:04 -.- 1.9 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)

02:00:05 -.- 0.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

01:55:46 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

01:54:03 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY)

01:48:27 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)

01:17:08 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

00:57:05 -.- 2.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

00:35:28 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

00:15:24 -.- 1.5 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA)

00:11:37 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

00:06:02 -.- 1.2 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)

00:05:50 -.- 1.4 -.- KIBRIS-TUZLA

00:03:47 -.- 2.8 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)