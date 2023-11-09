Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 9 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:41
Son depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 9 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 9 Kasım'da meydana gelen depremler...

9 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:31:53  -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                      

07:50:38  -.-  1.8  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                          

06:49:38  -.-  1.3  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)              

06:44:51  -.-  1.0  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                       

06:38:17  -.-  1.6  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                    

06:36:35  -.-  1.3  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

06:27:35  -.-  2.7  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                 

06:13:41  -.-  2.4  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                            

05:56:31  -.-  1.4  -.-   CAYIR-(HATAY)                                 

05:51:09  -.-  2.4  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                 

05:44:08  -.-  0.9  -.-   CINARLI-ISKENDERUN (HATAY)                    

05:32:13  -.-  4.9  -.-   TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)                      

05:24:51  -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                

05:16:08  -.-  2.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

04:22:48  -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                         

04:14:24  -.-  2.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

03:45:12  -.-  0.8  -.-   ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)                       

03:15:04  -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                         

02:59:9   -.-  2.1  -.-   ARIKOK-BOZOVA (SANLIURFA)                     

02:59:08  -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)             

02:58:35  -.-  2.0  -.-   TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:56:57  -.-  1.9  -.-   DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)                 

02:52:04  -.-  1.9  -.-   CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)                      

02:00:05  -.-  0.6  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                        

01:55:46  -.-  1.1  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                 

01:54:03  -.-  1.0  -.-   BENLIDERE-BELEN (HATAY)                       

01:48:27  -.-  1.3  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                    

01:17:08  -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                       

00:57:05  -.-  2.7  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                          

00:35:28  -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                        

00:15:24  -.-  1.5  -.-   DIKILITAS-CEYHAN (ADANA)                      

00:11:37  -.-  1.5  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                            

00:06:02  -.-  1.2  -.-   ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)                  

00:05:50  -.-  1.4  -.-   KIBRIS-TUZLA                                  

00:03:47  -.-  2.8  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)             


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