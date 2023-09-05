Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 5 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:24
Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 5 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Eylül'de meydana gelen depremler...

5 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:02:55  -.-  3.2  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      

08:47:25  -.-  1.5  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

08:42:23  -.-  1.7  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

08:35:37  -.-  1.1  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                        

08:22:00  -.-  1.8  -.-   KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

08:13:37  -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:06:27  -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

07:22:42  -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

07:12:53  -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

06:27:55  -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

06:23:17  -.-  1.5  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             

06:22:00  -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

06:15:05  -.-  1.9  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      

06:06:29  -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

05:45:51  -.-  2.0  -.-   SAKARKAYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

05:43:34  -.-  1.4  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     

05:17:43  -.-  0.5  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              

05:11:51  -.-  1.7  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          

05:10:59  -.-  1.6  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          

05:08:21  -.-  2.2  -.-   YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)                        

04:44:43  -.-  2.4  -.-   KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   

04:22:46  -.-  1.4  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

04:20:27  -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

04:01:35  -.-  1.4  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

03:45:33  -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        

03:41:44  -.-  1.9  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:28:53  -.-  1.7  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:13:08  -.-  2.6  -.-   CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)                            

02:42:51  -.-  2.6  -.-   SAMANKOY-(MALATYA)                                

02:39:58  -.-  1.8  -.-   BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI)                       

02:35:16  -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:30:03  -.-  1.3  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         

02:26:58  -.-  1.0  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                           

02:22:29  -.-  0.8  -.-   KARACASU-(KAHRAMANMARAS)                          

02:20:40  -.-  3.0  -.-   YUNANISTAN                                        

01:59:11  -.-  1.5  -.-   KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

01:58:43  -.-  0.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

01:50:34  -.-  1.4  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

01:38:14  -.-  1.3  -.-   KARAHISAR-GURUN (SIVAS)                           

01:26:46  -.-  1.4  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                   

01:19:15  -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:18:20  -.-  2.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

01:16:39  -.-  2.3  -.-   SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY)                        

01:02:32  -.-  1.4  -.-   ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                        

00:53:49  -.-  1.4  -.-   KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)                       

00:48:45  -.-  1.1  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

00:45:54  -.-  2.0  -.-   DAGDUZU-(HATAY)                                   

00:41:41  -.-  2.0  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI

00:30:25  -.-  1.1  -.-   MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)                   


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