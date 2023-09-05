Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 5 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Eylül'de meydana gelen depremler...
5 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:02:55 -.- 3.2 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
08:47:25 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
08:42:23 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
08:35:37 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
08:22:00 -.- 1.8 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
08:13:37 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:06:27 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
07:22:42 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
07:12:53 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:27:55 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:23:17 -.- 1.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
06:22:00 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:15:05 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
06:06:29 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:45:51 -.- 2.0 -.- SAKARKAYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
05:43:34 -.- 1.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
05:17:43 -.- 0.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
05:11:51 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
05:10:59 -.- 1.6 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
05:08:21 -.- 2.2 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)
04:44:43 -.- 2.4 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
04:22:46 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
04:20:27 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
04:01:35 -.- 1.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:45:33 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
03:41:44 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:28:53 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:13:08 -.- 2.6 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)
02:42:51 -.- 2.6 -.- SAMANKOY-(MALATYA)
02:39:58 -.- 1.8 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI)
02:35:16 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:30:03 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
02:26:58 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)
02:22:29 -.- 0.8 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS)
02:20:40 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN
01:59:11 -.- 1.5 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:58:43 -.- 0.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
01:50:34 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:38:14 -.- 1.3 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)
01:26:46 -.- 1.4 -.- SUVATLI-(HATAY)
01:19:15 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:18:20 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:16:39 -.- 2.3 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY)
01:02:32 -.- 1.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
00:53:49 -.- 1.4 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)
00:48:45 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:45:54 -.- 2.0 -.- DAGDUZU-(HATAY)
00:41:41 -.- 2.0 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
00:30:25 -.- 1.1 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)
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