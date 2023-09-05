Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 5 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:24

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Eylül'de meydana gelen depremler...

5 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:02:55 -.- 3.2 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

08:47:25 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

08:42:23 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

08:35:37 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)

08:22:00 -.- 1.8 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

08:13:37 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:06:27 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

07:22:42 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

07:12:53 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:27:55 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:23:17 -.- 1.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)

06:22:00 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:15:05 -.- 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

06:06:29 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

05:45:51 -.- 2.0 -.- SAKARKAYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

05:43:34 -.- 1.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:17:43 -.- 0.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

05:11:51 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)

05:10:59 -.- 1.6 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)

05:08:21 -.- 2.2 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)

04:44:43 -.- 2.4 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:22:46 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

04:20:27 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

04:01:35 -.- 1.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:45:33 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

03:41:44 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:28:53 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:13:08 -.- 2.6 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)

02:42:51 -.- 2.6 -.- SAMANKOY-(MALATYA)

02:39:58 -.- 1.8 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI)

02:35:16 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:30:03 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)

02:26:58 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)

02:22:29 -.- 0.8 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS)

02:20:40 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN

01:59:11 -.- 1.5 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:58:43 -.- 0.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

01:50:34 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:38:14 -.- 1.3 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)

01:26:46 -.- 1.4 -.- SUVATLI-(HATAY)

01:19:15 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:18:20 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:16:39 -.- 2.3 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY)

01:02:32 -.- 1.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

00:53:49 -.- 1.4 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

00:48:45 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:45:54 -.- 2.0 -.- DAGDUZU-(HATAY)

00:41:41 -.- 2.0 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI

00:30:25 -.- 1.1 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)