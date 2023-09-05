Jeoloji Mühendisleri Odası 24 şehir için 'deprem alarmı' verdi: Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem beklenen iller belli oldu...

Yayınlanma: 05.09.2023 - 08:20

Güncelleme: 05.09.2023 - 08:20

Türkiye son 24 saatte yaşanan depremlerle sarsıldı. Birçok bölgede irili ufaklı depremler AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin sistemlerine takıldı.

Son olarak Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yaptığı bir çalışma dikkat çekti. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 il incelemeye aldı.

24 İLDE DEPREM TEHLİKESİ

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

BAZI İLLER İÇİN DEPREM RİSKİ ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

İLK SIRADA MARMARA BÖLGESİ YER ALIYOR

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.

Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.