Son dönem uçak kazalarının nedenleri: Alioğlu’ndan çarpıcı açıklamalar...

Yayınlanma: 30.12.2024 - 18:07

Güncelleme: 30.12.2024 - 18:29

Son dönemde dünyanın dört ayrı bölgesinde yaşanan uçak kazaları, havacılık sektöründe ciddi bir endişeye yol açtı.Bu kazaların ardındaki sebepleri ve geleceğe dair çözüm önerilerini, havacılık yazılarıyla tanınan Musa Alioğlu ile konuştuk.

KAZALARIN ORTAK NOKTASI VAR MI?

Musa Alioğlu, bu kazaların temel olarak birbirinden bağımsız nedenlerle meydana geldiğini vurguladı."Sadece iki uçağın Boeing 737-800 tipi olması dışında hiçbir benzerlik bulunmadığını belirtti. Kanada’daki kaza, Bombardier tipi bir uçağı; Azerbaycan’daki ise Brezilya yapımı Embraer tipi bir uçağı kapsıyordu" dedi.

UÇAKLAR NEDEN DÜŞER?

Alioğlu, uçak kazalarının dört ana başlık altında incelenebileceğini belirtti:

Pilotaj Hatası: İnsan faktörü, kazaların önemli bir nedeni. Pilot bilgi eksikliği, özgüven fazlalığı veya sağlık sorunları nedeniyle hata yapabilir.

Teknik Sorunlar: Uçakların belli bir ömrü olduğunu ve zamanla parçalarında yıpranma meydana geldiğini vurgulayan Alioğlu, bakımın önemine dikkat çekti.

Meteorolojik Koşullar: Türbülans, fırtına ve yıldırım gibi dış etkenler uçaklar için risk oluşturabilir.

Dış Etkenler: Askeri hedef olmaları veya terör eylemleri, Azerbaycan uçağında yaşanan olayda olduğu gibi, kazalara neden olabilir.

GÜNEY KORE’DEKİ KAZANIN AYRINTILARI...

Güney Kore’de Jeju Air’a ait bir uçağın, iniş takımlarının açılmaması nedeniyle meydana gelen kazası, kazazedelerin kurtulma oranları ile tartışılıyor. Alioğlu, “uçakta hangi koltuğun daha güvenli olduğu” gibi tartışmaların spekülatif olduğunu, kazalarda hayatta kalmanın en önemli faktörünün kurallara uymak olduğunu belirtti.

DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ DAHA AZ MI GÜVENLİ?

Düşük maliyetli havayolu şirketlerinin diğerlerine kıyasla daha az güvenli olduğu iddiaları sorulduğunda, Musa Alioğlu, bu dürtünün yanlış olduğunu belirtti. Özellikle Avrupa gibi bölgelerde faaliyet gösteren bu şirketlerin, uluslararası standartlara uymak zorunda olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKA HAVACILIKTA NASIL KULLANILIYOR?

Alioğlu, yapay zeka teknolojilerinin havacılık operasyonlarında kullanıldığını ancak pilotların yerine geçmesinin gözle görülür bir gelecekte mümkün olmadığını dile getirdi.

"UÇAKLAR HÂLÂ EN GÜVENLİ TAŞIMA ARACI"

Alioğlu, uçakların hala dünyanın en güvenli taşıma aracı olduğunu ve kazalara rağmen uçuşun modern hayattaki vazgeçilmezliğini vurguladı. “Uçaklara binmeye devam edeceğiz” diyerek seyahat edenlere mesaj verdi.