Türkiye’den Güney Kore'deki uçak kazası için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 174 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Etiketler: #uçak kazası #güney kore #TAZiye
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