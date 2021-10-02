Son hava durumu raporu: Meteoroloji'den sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise fırtına uyarısı yaptı.

“Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in doğusunda (Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın (Pazar) öğleden sonra Siirt il geneli ve Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-70 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”