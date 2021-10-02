Son hava durumu raporu: Meteoroloji'den sel ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in doğusunda, gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu. Pazar günü öğleden sonra ise; Siirt il geneli ve Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise fırtına uyarısı yaptı.
Meteorolojiden yapılan açıklamalar şöyle:
“Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in doğusunda (Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yarın (Pazar) öğleden sonra Siirt il geneli ve Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-70 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'e camide büyük tepki
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- Kuntz'dan 6 isme kesik
- Tarih verdi: Ekonomik enkaza adım adım
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı