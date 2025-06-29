Son iki günde 150 yangın çıktı! Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: İşte aktif yangınlarda son durum...

Yurt genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele
sürüyor.
Havalar ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısında
ciddi bir artış var. Sadece cuma ve cumartesi günleri 150 orman yangını çıktı.
BİLECİK
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman
yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı.
Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın
olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı
birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.
KÖY KÜL OLDU
Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı
Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin
çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı.
Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev
dışındaki tüm evler alevlere teslim oldu. Henüz alevlerin söndürülmediği köyde
evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar da meydana geldi.
MANİSA
Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz
belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı
ekipler sevk edildi.
Yangına, 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı
ve 2 dozerle müdahale başlatıldı.
Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını söndürmek
için çalışmalarını sürdürüyor.
BURSA
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü
mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda saat 18.00 sıralarında henüz
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki
ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme
Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda
itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Jandarma Genel Komutanlığı, 27-28 Haziran tarihlerinde çıkan
orman yangınlarıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını
açıkladı.
Bu soruşturmalar kapsamında toplam 11 şüphelinin gözaltına
alındığı bildirildi.