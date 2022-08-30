Son SPK denetim raporunda sadece bir bulgu var: Yönetmelikler çıkarılamamış
Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun görev yaptığı dönemi kapsayan Sayıştay raporu gündeme geldi.
Hakkında çeşitli iddialar dile getirilen eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun görev yaptığı dönemi kapsayan son Sayıştay raporu yeniden gündeme geldi.
SPK 2020 Yılı Denetim Raporu’nun “bulgular” bölümünde bir bulguya yer verildi. Raporda, 30 Aralık 2012’de yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Yasası’nın geçici 1. maddesi uyarınca, bir yıl içinde yürürlüğe konulması gereken personel yönetmeliği ile teşkilat, görev ve çalışma esasları hakkında yönetmeliğin hâlâ çıkarılmadığına dikkat çekildi.
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