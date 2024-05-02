Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum...
Kış ve ilkbahar mevsimlerindeki yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 82.95 oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine
göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.95 oldu.
Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim
normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma
noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar
düşmüştü.
Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da son günlerde
etkili olan sağanak, barajlara yaradı.
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.81'e yükseldi.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.31 ile Ömerli Barajı, en düşük su
miktarı ise yüzde 61.96'yla Sazlıdere Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 2 Mayıs itibarıyla İstanbul'da
baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 63.68
• Büyükçekmece Barajı yüzde 77.72
• Darlık Barajı yüzde 82.84
• Istrancalar Barajı yüzde 82.41
• Kazandere Barajı yüzde 79.04
• Elmalı Barajı yüzde 88.12
• Ömerli Barajı yüzde 92.31
• Pabuçdere Barajı yüzde 77.04
• Sazlıdere Barajı yüzde 61.96
• Terkos Barajı yüzde 92.06
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