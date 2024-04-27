Benzin yüklü tanker kaza yaptı: Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu’nda seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerin çekici kısmı koparken benzin ise yola saçıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi de trafiğe kapatılırken, çevredeki evlerde tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 07:45
Benzin yüklü tanker kaza yaptı: Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti.

150 metre boyunca duramayan tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu.

Kopan çekici, D130 Karayolu’ndan karşı sokağa uçtu. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor. Ayrıca itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.

Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi.

"ÇOK KORKTUK"

Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, “Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.

Ömer Çengel ise "Tanker 3 aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.


patlama haberleri

İlgili Haberler

Chery üren yelpazesi genişlemeye devam ediyor: Elektrikli, benzinli ve hibrit seçenekleri...

Chery üren yelpazesi genişlemeye devam ediyor: Elektrikli, benzinli ve hibrit seçenekleri...
Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 21 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 21 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Araç sahipleri dikkat: Motorin indirim yolda! 23 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat: Motorin indirim yolda! 23 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte ilk kulis bilgileri… Bahçeli’nin şarkılı göndermesi kime?

İşte ilk kulis bilgileri… Bahçeli’nin şarkılı göndermesi kime?
Zeytinburnu’nda pitbull cinsi köpek, yavrularını emziren kediyi öldürdü!

Zeytinburnu’nda pitbull cinsi köpek, yavrularını emziren kediyi öldürdü!
Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu

Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu
Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama

Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama
AKP’den gazetemize ve Gezen’e dava: Suçlamalara tepki gösteren yazarımız, ‘İktidarın artık son çırpınışları’ dedi

AKP’den gazetemize ve Gezen’e dava: Suçlamalara tepki gösteren yazarımız, ‘İktidarın artık son çırpınışları’ dedi
Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?

Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?
Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu

Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi

Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi