Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranını açıkladı (23 Ocak 2026)

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 26.1'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yeniden yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ocak'ta 18.91 iken bugünkü verilere göre yüzde 26.1 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 77.6 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5.38 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 23 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 21.22

• Büyükçekmece Barajı yüzde 18.14

• Darlık Barajı yüzde 43.57

• Elmalı Barajı yüzde 77.6

• Istrancalar Barajı yüzde 32.54

• Kazandere Barajı yüzde 5.38

• Pabuçdere Barajı yüzde 7.46

• Sazlıdere Barajı yüzde 15.76

• Terkos Barajı yüzde 16.55

• Ömerli Barajı yüzde 37.38