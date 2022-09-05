Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 15:21

Kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nin su seviyesi ve debisi düştü. Geçen ay debisi 50 metreküp/saniye olarak ölçülen nehirde kum adacıkları oluştu. Adacıklar göçmen kuşlara ev sahipliği yaptı. Su seviyesinin düşmesi, bölge halkında da endişeye neden oldu.

KUM ADACIKLARI GÖZDEN KAYBOLDU

Son dönemde bölgede etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi yükseldi. 5 Ağustos’ta 50 metreküp/saniye akan nehrin debisi 5 Eylül itibarıyla 136 metreküp/saniyeye ulaştı.

Geçen ay oluşan kum adacıkları ise debinin yükselmesiyle gözden kayboldu.