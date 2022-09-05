Son yağışlarla Meriç Nehri'nin debisi 2 kattan fazla arttı
Edirne'de, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte Meriç Nehri’nin su seviyesi ve debisi yükseldi. Geçen ay 50 metreküp/saniye olan nehrin debisi, 136 metreküp/saniyeye çıktı.
Kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nin su seviyesi ve debisi düştü. Geçen ay debisi 50 metreküp/saniye olarak ölçülen nehirde kum adacıkları oluştu. Adacıklar göçmen kuşlara ev sahipliği yaptı. Su seviyesinin düşmesi, bölge halkında da endişeye neden oldu.
KUM ADACIKLARI GÖZDEN KAYBOLDU
Son dönemde bölgede etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi yükseldi. 5 Ağustos’ta 50 metreküp/saniye akan nehrin debisi 5 Eylül itibarıyla 136 metreküp/saniyeye ulaştı.
Geçen ay oluşan kum adacıkları ise debinin yükselmesiyle gözden kayboldu.
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