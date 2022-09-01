Nijerya'daki şiddetli yağışların ardından bir nehirde 15 kişinin cesedi bulundu
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yaşanan şiddetli yağışların ardından bir nehirde 15 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Muhammad Usman, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de yaşanan şiddetli yağışların ardından Ngadabul Nehri'nde 15 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.
Usman, kuzeydoğu bölgesindeki sellerin endişe verici hale geldiğini ifade ederek, "Duyarlılık ve etkilenen topluluklara yardım malzemeleri sağlama konusunda çeşitli paydaşlarla toplantılar yapıyoruz" ifadesini kullandı.
İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Nijerya'da ocaktan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetmiş, 227 kişi yaralanmıştı.
Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin euro destek sağlamıştı.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.
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