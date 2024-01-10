Sonunda bu da oldu: İstanbul Okan Üniversitesi, akademik kadro ilanına isim yazdı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 20:02

Güncelleme: 10.01.2024 - 20:02

Üniversitenin bugün İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletme bölümüne “profesör doktor” alımı için Resmi Gazete’de bir ilan yayımladı.

Söz konusu ilan “adrese teslim” kadro ilanlarını başka bir boyuta taşıdı. İlanda, Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak şartı arandı.

İlanda aranan bir başka özellik ise “Asım Saldanlı” olarak ifade edildi. İlanın aranan koşullarında özel isim yazıyor olması ise akıllara adrese teslim kadro tartışmasını getirdi.