Sopalı cinayete 'müebbet hapis' talebi

Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:10

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:11

Alper Altunay, 29 Ocak'ta Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde husumetli olduğu Arslan Çimen ve Durali Çimen'in işlettiği oto yıkama dükkanına geldi. Burada 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Durali ve Arslan Çimen, Altunay'ı sopa ve yumruklarla darbetti. Güvenlik kamerası kaydına da yansıyan kavgada, Durali Çimen'in sopa ile Altunay'ın başına birçok kez vurduğu görüldü.

Çevredeki yurttaşların müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan Altunay, olaydan bir gün sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İDDİNAME KABUL EDİLDİ

Altunay'ın yakınlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan Arslan ve Durali Çimen, 30 Ocak'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

15 Mayıs'ta tamamlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.