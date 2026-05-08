Sorel Dağıstanlı, Halk TV’den ayrıldığını açıkladı

Gazeteci Sorel Dağıstanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu. Dağıstanlı paylaşımında "Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı" ifadelerini kullandı.

Dağıstanlı'nın paylaşımının tamamı şöyle:

5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım @SedaSelek1 in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı. Bu paylaşım gerekçe gösterilerek ekrandan alındım. Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan Halk TV izleyicilerine ve tüm emekçi iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.