Soru işaretleriyle dolu öğrenci intiharı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

Cumhuriyet intiharla ilgili ayrıntılara ulaştı. Buna göre Bayram’ın yurt müdürü ile tartışma yaşadıktan sonra ilişiği kesildiği öne sürüldü. Bayram’ın, ailesini arayarak söz konusu bilgiyi paylaştığı ve ardından intihar ettiği iddia edildi.

Yurtta görevli bir öğretmenin gazetemize verdiği bilgiye göre pazar günü yurda girerken Bayram’ın üstünde sigara bulundu ve durum müdüre bildirildi. Daha sonra müdürün Bayram ile telefonda görüştüğünü söyleyen öğretmen, ne konuşulduğunu bilmediklerini fakat birkaç saat sonra öğrencinin intihar ettiğini dile getirdi. Konuya ilişkin ulaştığımız yurt müdürlüğünde görevli bir yetkili ise iddiaların aksine yurt müdürünün 2 gündür işe gelmediğini ve öğrenci ile telefonda görüşmediğini, Bayram’ın ailesine okuldaki belletmen öğretmenlerin bilgi verdiğini öne sürdü.