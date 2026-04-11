'Sorumluluklar üzerine yük bindi, mali iyileştirme sağlanmadı'

"Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir çok kez değiştirilen yönetmelikte yine değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle birlikte esnek mesai uygulamasından, uzaktan sağlık hizmetlerine, aile sağlığı merkezlerindeki demirbaş düzenlemelerinden, kamera sistemi zorunluluğuna kadar birçok başlıkta yeniden düzenleme yapıldı. Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yönetmelikte değişiklikleri yeterli bulmadıklarını ifade eden Çakmak, getirilen yeni sorumlulukların mevcut yükün üzerine eklendiğini belirterek buna karşılık mali iyileştirme sağlanamadığına vurgu yaptı.

'İŞ YÜKÜ ADALETSİZLİĞİ GÖZ ARDI EDİLDİ'

Bazı teknik düzenlemeleri olumlu bir adım olarak görselerde genel anlamda yapılan değişikliklerin; sahada çalışan sağlık çalışanlarının gerçek yükünü hafifletmeyen, uygulamada karşılığı zayıf ve sürdürülebilirliği tartışmalı düzenlemelerden oluştuğunu kaydeden Çakmak, "Artan hasta yükü, nüfus yoğunluğu ve performans baskısı karşısında hiçbir yapısal iyileştirme yapılmamıştır, ASM’lerde kronikleşen personel eksikliği ve iş yükü adaletsizliği yine göz ardı edilmiştir. Fiziki koşulları yetersiz, güvenlik sorunu yaşayan ASM’ler için kalıcı ve kapsamlı çözümler üretilmemiştir. Getirilen yeni sorumluluklar, mevcut yükün üzerine eklenmiş; ancak buna karşılık hak, yetki ve mali iyileştirme sağlanmamıştır. Sahada görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının görüşleri karar süreçlerine yeterince yansıtılmamıştır" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜNCÜL POLİTİKAYLA AYAKTA KALIR'

Aile hekimliği sistemi yalnızca yönetmelik değişiklikleriyle değil, sahaya dokunan, çalışanı güçlendiren ve hizmet kalitesini artıran bütüncül politikalarla ayakta kalabileceğine dikkat çeken Çakmak, "Sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştiren, sorumluluğu artırırken hakkı teslim etmeyen hiçbir düzenlemeyi yeterli görmüyor; daha adil, daha uygulanabilir ve daha güçlü bir aile hekimliği sistemi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.