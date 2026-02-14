Soruşturma başlatıldı: İstanbul'da, Kübra Kölge 5. kattan 'düşerek' öldü

İstanbul'da evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen Kübra Kölge (21) pencereden 'düşmesi' sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi.

"DÜŞTÜ" İDDİASI

İddiaya göre, Kübra Kölge ailesiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Ardından yaşadığı 5'inci katın penceresinden tenteye 'düştü'.

Tenteden yere 'düşen' Kölge ağır şekilde yaralandı. Kölge'yi gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kölge'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kübra Kölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KARDEŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kölge'nin kız kardeşi Ü.G.K.'nın (12) ifadesine başvurdu. Ü.G.K, ailesiyle oturduğu sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini de son olarak pencerede gördüğünü söyledi.

Polisin ifadesine başvurduğu binadaki komşular ise herhangi bir kavga ve gürültü sesi duymadıklarını belirtti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.