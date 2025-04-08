Soruşturma kıskacı: Ankara’da üniversiteliler YÖK’e yürüdü!

Ankara Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, boykot çağrılarına ilişkin idari soruşturma talimatı veren YÖK'ü protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Soruşturma kıskacı: Ankara’da üniversiteliler YÖK’e yürüdü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 20:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin tepkileri devam ediyor.

2 Nisan'daki tüketimi durdurma boykotuna çağrı yapan akademik personel hakkında soruşturma başlatılacağına ilişkin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamayı protesto eden Ankara'da Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri YÖK binası önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne YÖK ne de iktidar örgütlü mücadelemiz karşısında durabilir...Gençliği aşırı grup ve örgüt yaftalarıyla marjinalleştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bulunduğumuz her alandan tüm arkadaşlarımızın katılımcı olduğu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Üniversitelerimizi YÖK'ün ve iktidarın gerici saldırılarına karşı savunacak memleketimizi özgür, eşit ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Üniversiteler ve memleketimiz bizimdir!"



Etiketler: #Ankara #YÖK

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