YÖK sayıları açıkladı: Kadınlar, 2023 yılında 24 bin 186 bilimsel yayına imza attı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 15:24

Güncelleme: 08.03.2025 - 15:24

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretimde kadınların oranı hem öğrenci hem de akademisyen sayılarında artarak devam ediyor. Üniversitelerin erişilebilir olması ve yaygınlaşması kadınların akademideki varlığını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda kadın öğrenci sayılarındaki artış, kadın öğretim elemanları sayılarına da yansıyor. Türkiye'de görev yapan 184 bin öğretim elemanının 86 bin 500'ünü kadınlar oluşturuyor. Buna göre kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47'ye yükselmiş bulunuyor. Kadınların akademideki üretkenlikleri de rakamlara yansıyor. 2024 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu verilerine göre; kadınlar, 2023 yılında 24 bin 186 bilimsel yayına imza attı. Türkiye'deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35'i, doçentlerin yüzde 43'ü, doktor öğretim üyelerinin ise yüzde 48'i kadınlardan oluşuyor. Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı da dikkat çekiyor. Kadınlar araştırma görevlisi kadrolarında yüzde 55, öğretim görevlisi kadrolarında ise yüzde 52 oranıyla son yıllardaki yükselişini sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

'KADINLARIN ORANI YÜZDE 53'E ULAŞTI'

YÖK Başkanı Erol Özvar da konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Ülke olarak kadın öğrencilerimizin üniversiteye erişimi konusunda oldukça iyi noktadayız. Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla kadın okullaşma oranı erkek okullaşma oranının önüne geçti. Türkiye'deki üniversitelerde, 2024 yılı verilerine göre 3 milyon 873 bin kadın, 3 milyon 457 bin erkek öğrenci öğrenim görüyor. Böylece yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53'e ulaştı. Üniversitelerde ön lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54'ü, lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 52'si, yüksek lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 50'si, doktora düzeyinde öğrenim görenlerin ise yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor."