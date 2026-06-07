Soruşturmalarda ortak tablo: Aylarca yargılamayı beklediler

Son dönemde kamuoyunun yakından izlediği soruşturmalarda ortaya çıkan takvimler, tutuklama kararları ile yargılamaların başlaması arasında geçen süreleri yeniden gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, “casusluk” ve Beyoğlu Belediyesi dosyalarında tutuklanan isimler, iddianamelerin hazırlanması, kabul edilmesi ve ilk duruşmaların yapılması için uzun süre bekledi. İBB’ye yönelik davada iddianame 11 Kasım 2025’te tamamlandı, 25 Kasım 2025’te kabul edildi. Dosyanın ilk duruşması ise 9 Mart 2026’da görüldü. Yargılama halen devam ederken dosyanın tutuklu sanıkları arasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart 2025’te tutuklanmıştı.

Benzer bir tablo Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında da yaşandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame 20 Ekim 2025’te tamamlandı, 5 Kasım 2025’te kabul edildi. İlk duruşma 27 Ocak 2026’da yapıldı. Dosyada iki celse geride kalırken

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 9 Ocak 2026’da tutuklandı. “Casusluk” davası olarak bilinen dosyada ise Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ 27 Ekim 2025’te tutuklandı. İddianame 4 Şubat 2026’da hazırlandı, 18 Şubat’ta kabul edildi. Sanıklar ilk kez 11 Mayıs 2026’da hâkim karşısına çıktı. Beyoğlu Belediyesi dosyasında hazırlanan iddianame 23 Mart 2026’da tamamlandı.

Mahkeme iddianameyi 6 Nisan’da kabul ederek dosyayı İBB davasıyla birleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise tutuklanmasının ardından ilk kez 20 Nisan 2026’da hâkim karşısına çıktı. Güney, 19 Ağustos 2025’te tutuklanmıştı. Gaziosmanpaşa Belediyesi soruşturmasında ise süreç halen tamamlanmadı. İddianame 13 Mayıs 2026’da hazırlanmasına karşın henüz kabul edilmedi. Dosyada ilk duruşma tarihi de belirlenmedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 3 Haziran 2025’ten bu yana tutuklu bulunuyor.