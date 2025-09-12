Sosyal Demokrasi Derneği’nden 12 Eylül açıklaması: ‘Tahribatın izleri hala silinemedi’

Sosyal Demokrasi Derneği, 12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, “Demokrasi, yalnızca iktidarın değil, muhalefetin de varlığıyla anlam kazanır. Çoğulculuk, katılım ve denetim mekanizmalarıyla ayakta duran demokrasilerde, farklı seslerin ve siyasal iradelerin özgürce varlığı, halkın iradesinin gerçek temsili açısından vazgeçilmezdir. Bugün yaşanan müdahale; yalnızca bir siyasi partiyi hedef almamış, hepimizin ortak geleceğini, demokrasimizi ve özgürlüklerimizi tehdit etmiştir” denildi. Türkiye’nin yakın tarihinin “demokrasiden sapmanın, hukukun askıya alınmasının ve halk iradesinin yok sayılmasının ağır bedelleriyle” dolu olduğu belirtilen açıklamada, “Özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi, ülkemizin toplumsal hafızasında derin izler bırakmıştır. Yüzbinlerce insanın gözaltına alındığı, işkencelere maruz kaldığı, özgürlüklerin baskı altına alındığı bu dönem; siyaset, hukuk ve demokrasi kültürümüze telafisi zor zararlar vermiştir. Aradan yıllar geçmesine rağmen 12 Eylül’ün yarattığı tahribatın izleri halen silinmemiştir. Bizler Sosyal Demokrasi Derneği olarak 12 Eylül askeri darbesini ve demokrasiye yönelik tüm askeri ve sivil müdahaleleri en güçlü şekilde kınıyor, her koşulda halk iradesine sahip çıkıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK HERKESİN SORUMLULUĞUDUR’

Açıklamada, demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığına da vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

“Demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve eşit yurttaşlık temelinde yaşayan, denge ve denetleme mekanizmalarıyla güçlenen bir yönetim anlayışıdır. Dolayısıyla demokrasiyi ortadan kaldırmaya, muhalefeti susturmaya veya halk iradesini gölgelemeye yönelik her girişim, toplumsal barışımıza ve geleceğimize yapılmış bir saldırıdır. Bizler, Sosyal Demokrasi Derneği olarak; Halkın iradesinin yanında dimdik durmaya, özgürlüklerin ve adaletin savunucusu olmaya, demokrasinin yılmaz takipçisi olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki; demokrasiye sahip çıkmak yalnızca siyasi partilerin değil, tüm yurttaşların ortak sorumluluğudur. Halkın özgür iradesinin üstünlüğünü savunmak, toplumun tüm kesimlerinin güvence altında yaşamasını sağlamak ve gelecek nesillere daha adil, özgür ve demokratik bir ülke bırakmak hepimizin ortak görevidir. Bizler, askeri ya da sivil her türlü darbenin karşısında; demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği, darbeci anlayışlara değil, eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde yükselen bir sosyal demokrasiye emanettir.”