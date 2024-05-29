Sosyal Demokrasi Derneği’nden Sosyal Demokrat Belediyecilik çalıştayı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:11

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:11

Sosyal Demokrasi Derneği, 2024 yerel seçimlerinin ardından seçimleri kazanan CHP’li belediyelere özel sosyal demokrat belediyeciliğin 21. yüzyıldaki sürümünü nasıl kullanabilecekleri kapsamında “21. Yüzyılda Sosyal Demokrat Belediyecilik” başlıklı çalıştay düzenliyor. Dünya üzerinde belediyecilik anlayışlarıyla birlikte birçok başlık altında belediyeciliğin konuşulacağı çalıştaya belediye başkanları da katılım sağlayacak. Çalıştayın gerekçesinde “Barınma, ulaşım, altyapı, kamusal alanlar ve pek çok yaşamsal konuda sürdürülemez kentlerde yaşam savaşı verildiği” anlatılarak yeni bir yerel yönetimler paradigmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu kapsamda çalıştay, belediyelerde yurttaşların yaşadığı sorunları keşfetmeyi ve bir çözüm reçetesi oluşturmayı amaçlıyor.

KRİZLERİN ÜZERİNDE DURULACAK

Çalıştayla birlikte, krizlerin çözümünün yerele en yakın ölçeklerden başlanarak keşfedilmesi, bilimsel araştırmalarla yapısal dönüşüm politikalarının belirlenmesi, demokratik katılımcı mekanizmaların yurttaş katılımıyla geliştirilmesi ve hakça paylaşımın sağlanması amaçlanıyor. Yerel yönetimlerde sosyal demokrat politika çerçevesi oluşturulması hedeflenen çalıştayda sosyal demokrasinin yeni politika eksenleri, “Canlı Yerel Demokrasi ve Toplumsal Hizmet Anlayışı, Adil ve Dengeli Yerel Sosyo-Ekonomik Dönüşüm ve Yerleşmelerin Yaşam-odaklı Yeniden Yapılanması” eksenlerinde ele alınacak.

BELEDİYE BAŞKANLARININ KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çalıştay, yarın saat 09.30’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde SDD Genel Başkanı Sami Doğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Daha sonra Ankara Kent Konseyi'nden Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin sunum gerçekleştirecek. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Dinçer Demirkent moderatörlüğünde “Yerel yönetimlerde yeni vizyon tartışmaları” başlıklı panelde yer alacak. Sonrasında ise ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu sunum gerçekleştirecek. Ardından Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Yerel yönetim deneyimleri ve sürdürülebilirlik” başlıklı panelde konuşma yapacak.