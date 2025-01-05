Sosyal medya bu görüntüleri konuşmuştu! Avcılar'da 8 araca çarpan 17 yaşındaki sürücünün cezası belli oldu

Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:50

Cihangir Mahallesi'nde babasına ait 34 JT 7361 plakalı otomobili yedek anahtarıyla çalıştırıp ehliyetsiz trafiğe çıkan R.Ç. girdiği sokakta 8 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından R.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan R.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÇOCUĞA VE BABASINA TOPLAM 37 BİN 354 LİRA PARA CEZASI

R.Ç'ye ve aracın ruhsat sahibine toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Zarar gören araçların sahipleri de şikayetçi oldu.

Öte yandan, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, R.Ç'nin peş peşe yaptığı kazalar ve kaçma anları yer alıyor.