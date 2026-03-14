Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan ölü bulunmuştu... Yakın arkadaşından flaş iddia: 'El yazısı ona ait değil'

Sosyal medya fenomeni ve tasarımcı Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulundu.

Ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından kanlı olduğu görülen bir veda notu paylaşması üzerine olay ilk etapta intihar şüphesiyle değerlendirilirken, Eraslan’ın yakın çevresi olayın cinayet olabileceğini iddia etti.

KANLI NOT BIRAKMIŞTI

Eraslan’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarda, “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı” ifadelerinin yer aldığı bir not paylaşıldı. Ardından paylaşılan ve kanlı olduğu görülen ikinci notta ise Eraslan’ın köpeklerine iyi bakılmasını istediği ve babasından özür dilediği ifadeler yer aldı.

Söz konusu paylaşımların ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç fenomenin yaşamını yitirdiği belirlendi.

"NOTTAKİ EL YAZISI AYŞEGÜL'E AİT DEĞİL" İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre olayın ardından Ayşegül Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı sosyal medya üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Palancı, Eraslan’ın paylaştığı veda notundaki el yazısının kendisine ait olmadığını öne sürdü ve bu nedenle durumu polise bildirdiklerini söyledi.

Palancı ayrıca otopsi raporuna ilişkin bazı iddialar da dile getirerek Eraslan’ın ölümünün intihar değil cinayet olabileceğini savundu.

Palancı, sosyal medya paylaşımında, “Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.