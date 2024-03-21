Köpek dövüşünde ele geçirilmişlerdi: Barınaktan çaldılar!

Niğde'de jandarma tarafından dövüştürülürken el konulan 2 köpek, teslim edildiği barınaktan çalındı. Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:16
Köpek dövüşünde ele geçirilmişlerdi: Barınaktan çaldılar!
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. 

Adrese baskın yapan ekipler, 83 kişiyi suçüstü yakaladı. Dövüştürülen 2 köpek kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi. 

83 şüpheliye, kumar oynamak suçundan 533 bin 275 TL para cezası kesildi.

Bu sabah Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, dövüştürülen 2 köpeğin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Barınağa gelen ekipler, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.


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