Köpek dövüşünde ele geçirilmişlerdi: Barınaktan çaldılar!
Niğde'de jandarma tarafından dövüştürülürken el konulan 2 köpek, teslim edildiği barınaktan çalındı. Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese baskın yapan ekipler, 83 kişiyi suçüstü yakaladı. Dövüştürülen 2 köpek kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.
83 şüpheliye, kumar oynamak suçundan 533 bin 275 TL para cezası kesildi.
Bu sabah Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, dövüştürülen 2 köpeğin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Barınağa gelen ekipler, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.
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