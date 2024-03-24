2. Konya vakası: İzmir’de onlarca köpek katledildi!
İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı’nda belediye görevlileri tarafından onlarca köpeğin katledildiği ileri sürüldü. Ölen hayvanlar ve o esnada orada bulunan belediye çalışanları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı’nda, onlarca köpek katledildi.
Belediye görevlilerinin, bakımını yapamadıkları için hayvanların sularına ilaç kattığı ileri sürüldü. Barınakta yerde yatan çok sayıda köpek ve o esnada orada bulunan belediye görevlileri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada yayılan görüntüye çok sayıda yurttaş tepki gösterdi.
KONYA'DAKİ VAHŞET
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmış, ardından tahliye edilmişlerdi.
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