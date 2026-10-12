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Sosyal medya fenomeni olan zihinsel engelli şahıs darbedildi: Şüphelilerden şikayetçi oldu

Sosyal medya fenomeni olan zihinsel engelli şahıs darbedildi: Şüphelilerden şikayetçi oldu

12.10.2026 18:19:00
Güncellenme:
DHA
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Sosyal medya fenomeni olan zihinsel engelli şahıs darbedildi: Şüphelilerden şikayetçi oldu

Adana'da, sosyal medyada bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan zihinsel engelli Selçuk Demir (40), iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları tarafından darbedildi. Hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alan Demir, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün Ceyhan ilçesine bağlı İsalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Sosyal medyada, bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan zihinsel engelli Selçuk Demir, iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları olan R.G., A.K. ve D.K. tarafından darbedildi.

Demir, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Darp raporu alan Demir, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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