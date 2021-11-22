Sosyal medya fenomenleri turist kılığında taksiye binince dolandırıldılar
Sosyal medya fenomenleri Mert Karakaş ve Burak Tutal, İstanbul'da turist kılığında bindikleri takside dolandırıldı.
YouTube'daki TheBoss kanalındaki şaka videolarıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Mert Karakaş ve Burak Tutal, turist olarak bindikleri takside dolandırıldı.
Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen sosyal medya fenomenleri, Arap turist kılığında taksiye binerken taksici 2 km uzaklık için 20 dolar talep etti.
Post cihazı olmasına rağmen nakit ödeme olduğunu dile getiren taksici sosyal medyada gündem oldu.
Taksicinin, "20 dolar 41 cent, 20 doları verin 41 cent benden hediye" demesi ise dikkat çekti.
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