Sokak röportajında gurbetçi şiddeti: AKP için kavga etti

15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:04

Objektif Medya adlı YouTube kanalında dün yayınlanan bir sokak röportajında gergin anlar yaşandı.

Almanya’da çalıştığını anlatan ve Türkiye’nin daha iyi olduğunu aktaran gurbetçi, “Siz çalışmıyorsunuz, tembelsiniz” diyerek yurttaşlara tepki gösterdi.

'MUTLU VE ÇOK GÜZEL'

Bunun üzerine başka bir yurttaş, "Türkiye’nin durumu iyi mi?" diye sorunca gurbetçi, “Mutlu ve çok güzel” dedi.

ORTALIK KARIŞTI

Gurbetçinin bu cevabına karşılık veren yurttaş, “Allah belanı versin” deyince ortalık karıştı. Sesin nereden geldiğini doğru kavrayamayan yurttaş, yanlışlıkla başka bir kişinin kafasına yumruk attı.

MUHABİR ZOR AYIRDI

İkili arasındaki çıkan kavgayı muhabir zor ayırdı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.