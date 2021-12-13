Sosyal medya fenomenlerine reklam vermek isteyenleri dolandırdılar
Bursa'da, sosyal medyada internet fenomenlerine reklam vermek isteyenleri dolandırarak, 1 ayda 1 milyon lira vurgun yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan reklam verme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şebekesi üyesi olduklarını belirlediği 7 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, geçen cuma günü düzenlendiği eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, cep telefonu ve hatt ele geçirdi.
ÇANTA VE AYAKKABI REKLAMI
Şüphelilerin, özellikle sosyal medyada takipçi sayısı çok olan kişilere, çanta ve ayakkabı reklamı vermek isteyenlerle irtibata geçtiği ve bir ödeme kuruluşu aracılığıyla paralarını alarak dolandırdıkları öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 7 şüpheliden 4'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.Ö. (31), B.T. (31) ve Ö.K. (32) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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