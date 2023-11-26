Sosyal medya hesabından duyurdu: Yeşim Salkım Zafer Partisi’ne katıldı

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Ümit Özdağ ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Zafer Partisi’ne katıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 17:59
Sosyal medya hesabından duyurdu: Yeşim Salkım Zafer Partisi’ne katıldı
Abone Ol google-news

Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.

Salkım, ikinci paylaşımında ise Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve “Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar” ifadelerini kullandı.

Salkım bir kullanıcının “Yeşim hanım hoşgeldiniz” paylaşımına da “Hoşbuldum” yanıtı verdi.


Yeşim Salkım Zafer Partisi Ümit Özdağ

İlgili Haberler

Yeşim Salkım’dan ‘Dilan Polat’ isyanı: ‘Yeter ulan şiştim’

Yeşim Salkım’dan ‘Dilan Polat’ isyanı: ‘Yeter ulan şiştim’
Mustafa Sandal'ın ardından Yeşim Salkım'dan Halil Konakcı'ya sert tepki: 'Hadi önünüzden yiyin!'

Mustafa Sandal'ın ardından Yeşim Salkım'dan Halil Konakcı'ya sert tepki: 'Hadi önünüzden yiyin!'
Yeşim Salkım'dan Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır gönderme: Yatak teri değil, alın teri

Yeşim Salkım'dan Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır gönderme: Yatak teri değil, alın teri

En Çok Okunan Haberler