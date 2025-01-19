Sosyal medya için video çekerken kazayı görüntüledi!
Bursa'da, otomobilde ilerlediği sırada sosyal medya için video çeken kişi, motosikletin yaptığı kazayı kayda aldı.
Korkutan kaza, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
Otomobiliyle Demirtaş Yolu Caddesi'nde ilerleyen sürücüyle arkadaşı sosyal medya için video çekmeye başladı.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI!
Bir süre sonra sol şeritte ilerleyen motosikletin kontrolden çıkıp, devrildiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
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