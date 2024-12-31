Sosyal medya Rojin Kabaiş için tek ses oldu: '#RojineSesOl'
Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'in nasıl öldüğünün aydınlatılması için sosyal medyada on binlerce paylaşım yapıldı. '#RojineSesOl' etiketi kısa sürede Türkiye gündemine girdi.
Van’da, 27 Eylül'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI
"#RojineSesOl" etiketiyle 29 ve 30 Aralık'ta X platformunda binlerce paylaşım yapıldı.
Rojin'in ağabeyi Ömer Kabaiş, dün yaptığı paylaşımdan etikete 100 binden gönderiyle destek verildiğini ve bugün de paylaşımların devam ettiğini aktardı.
Canımızın parçası Rojin'imizi kaybettik. Acımız dinmiyor, gözyaşlarımız kurumuyor. Kızımızın katilleri bulunana kadar mücadelemiz sürecek! Türkiye'nin her köşesinden sesimizi duysunlar! Adalet istiyoruz! Büyük küçük herkesi, sivil toplum kuruluşlarını, medyayı, yetkilileri bu…— Ömer KABAİŞ (@omerkabais) December 29, 2024
Etiketler: #Rojin Kabaiş #sosyal medya
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