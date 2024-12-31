Sosyal medya Rojin Kabaiş için tek ses oldu: '#RojineSesOl'

Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'in nasıl öldüğünün aydınlatılması için sosyal medyada on binlerce paylaşım yapıldı. '#RojineSesOl' etiketi kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

Sosyal medya Rojin Kabaiş için tek ses oldu: '#RojineSesOl'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:43

Van’da, 27 Eylül'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

"#RojineSesOl" etiketiyle 29 ve 30 Aralık'ta X platformunda binlerce paylaşım yapıldı.

Rojin'in ağabeyi Ömer Kabaiş, dün yaptığı paylaşımdan etikete 100 binden gönderiyle destek verildiğini ve bugün de paylaşımların devam ettiğini aktardı.


Etiketler: #Rojin Kabaiş #sosyal medya

İlgili Haberler

Rojin Kabaiş'in gezdiği yerlere gidip sırasına çiçek bıraktı

Rojin Kabaiş'in gezdiği yerlere gidip sırasına çiçek bıraktı
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde yeni ayrıntılar: Cesedi 18 gün boyunca göldeymiş!

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde yeni ayrıntılar: Cesedi 18 gün boyunca göldeymiş!
Otopsi raporu çıktı: Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Otopsi raporu çıktı: Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler