Sosyal medya Rojin Kabaiş için tek ses oldu: '#RojineSesOl'

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:43

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:43

Van’da, 27 Eylül'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

"#RojineSesOl" etiketiyle 29 ve 30 Aralık'ta X platformunda binlerce paylaşım yapıldı.

Rojin'in ağabeyi Ömer Kabaiş, dün yaptığı paylaşımdan etikete 100 binden gönderiyle destek verildiğini ve bugün de paylaşımların devam ettiğini aktardı.