Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:48

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:52

Kayseri’de yaşı küçük mağdura yönelik, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen taciz olayı sonrasında yaşanan olaylar kapsamında sosyal medya uygulamalarında paylaşımlarda bulunan 2 kişi Antalya’da gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan yapılan yazılı açıklamada, 2 şüpheli hakkında "Suç İşlemek İçin Alenen Tahrikte Bulunma, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme, Halkı Kanunlara Uymamaya Alenen Tahrik Etme" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı, şüpheliler M.T. ve D.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.