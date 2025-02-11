Sosyal medya üzerinden vurgun! Niğde'de düşük faizli kredi dolandırıcılığı: 6 gözaltı
Niğde’de sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre bir vatandaşın şikayeti üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla başlatılan nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 8 şüpheli tespit edildi.
Mersin, Samsun, Kayseri illeri koordinesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda tespit edilen 8 şüpheliden 6’sı yakalandı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #sosyal medya #Niğde
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