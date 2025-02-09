Gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya hesabı erişime engellendi

'İsrail ile ticaret' paylaşımlarıyla bilinen gazeteci Metin Cihan'ın X hesabına erişim engeli getirildi.

Gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya hesabı erişime engellendi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 00:15

AKP'nin iddiaları aksine 'İsrail'le ticaretin' kesilmediğine dair yaptığı haberler üzerine sık sık gündeme gelen gazeteci Metin Cihan'ın X hesabı Türkiye'de erişime engellendi.

Cihan'ın platform üzerinden hesabı kontrol edildiğinde kullanıcıların karşısına, "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki 'Metin Cihan' için erişim engellendi" yazısının çıktığı görülüyor.

Euronews'in haberine göre, mahkemenin erişim engeli kararını "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" için aldığı belirtiliyor.


Etiketler: #Metin Cihan #Gazeteci #erişim engeli

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