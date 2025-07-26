Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medya Yunus Emre Sargut'u konuşuyor... ABD'den doktora kabulü alan ODTÜ Fizik mezununun vizesi reddedildi: 'Bütün emeklerim, her şeyim boşa gitti!'

Sosyal medya Yunus Emre Sargut'u konuşuyor... ABD'den doktora kabulü alan ODTÜ Fizik mezununun vizesi reddedildi: 'Bütün emeklerim, her şeyim boşa gitti!'

26.07.2025 16:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sosyal medya Yunus Emre Sargut'u konuşuyor... ABD'den doktora kabulü alan ODTÜ Fizik mezununun vizesi reddedildi: 'Bütün emeklerim, her şeyim boşa gitti!'

Vize reddi nedeniyle öğrenciler, sanatçılar, iş insanları son dönemde bulunduğu yerden kımıldayamaz hale geldi. Skandalın son örneği ise bir ODTÜ mezunu oldu. ODTÜ Fizik mezunu Yunus Emre Sargut, ABD'den doktora kabulü aldı. Ancak Sargut'un vizesi reddedildi. Sargut, sosyal medyadan isyan etti.

Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik artan vize reddine hala daha çözüm bulunabilmiş değil.

Geçmişte yurt dışına gitmek ‘hayalken’, artık bu hayali gerçekleştirmek başlı başına imkansız hale geldi. Nedeni ise vize...

Avrupa ülkelerine gidişin anahtarı olan Schengen vize başvurularında ret oranları her geçen yıl artarken; bu sene ‘randevu bulamama sorunu’ var olan krize yeni kriz olarak eklendi.

VİZE SORUNU BÜYÜYOR

Bu kez içinden çıkılamaz bir hal alan vize reddine karşı vize merkezleri ve resmi kurumlar sorunun çözümü için çabaladıklarını belirten açıklamalar yaptı. Ancak sorun artarak devam ediyor.

Öğrencilerin yurt dışı eğitim hayali, sanatçıların konserleri, iş insanların fuarları da vize alamadıkları için bir bir iptal oluyor. 7'den 77'ye her yaştan; her meslekten vatandaş vize mağduru oldu.

Image

ODTÜ FİZİK MEZUNU ABD'DEN DOKTORA KABULÜ ALDI ANCAK VİZE ENGELİNE TAKILDI

Son olarak ODTÜ Fizik'ten 3.48 ortalamayla mezun olan Yunus Emre Sargut, vize mağdurlarından biri oldu.

ABD'den doktora kabulü alan Sargut'un vizesi reddedildi.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Sargut, yaşananlara isyan etti:

"Bütün emeklerim her şeyim boşa gitti. Vize vermediler. Bir süre Twitter'dan ve her şeyden çekiliyorum. Mesaj kutusunda genelde tercih dolayısıyla vs. tavsiye isteyenler çok. Normalde uzun uzun hepinize cevap yazardım. Şimdilik yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum."

PARA BİRİKTİRİYORMUŞ

Sargut'un kabul aldığı okula gitmek için para biriktirdiği ve bunun için özel ders verdiği ortaya çıktı.

Şubat ayında bir paylaşım yapan Sargut, 'Kabul aldığım okula gitmek için ciddi bir miktar para gerektiğinden 'özel ders' vermeye devam. TYT, AYT fizik ve matematik, lisans fizik ve matematik, ve yüksek lisans (+doktora) fizik dersleri verebilirim. ilgilenenler olursa mesaj atabilirler' mesajını paylaşmıştı.

Image

İlgili Konular: #ABD #ODTÜ #fizikçi #doktora