Sosyal medyada Atatürk'ün annesine hakaret eden kişi yakalandı
İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle K.B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #mustafa kemal atatürk #Zübeyde Hanım #hakaret
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