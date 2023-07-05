Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Niğde'de evlendirilmeye çalışılan çocuğun anne ve babasına gözaltı
Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö., zorla evlendirileceğini söyleyip yardım istemişti. Dün olayla ilgili soruşturma başlatılırken bugün A.Ö.'nün annesi, babası ve evlendirileceği kuzeni gözaltına alındı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi Beldesi'nde 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö., zorla evlendirileceğini söyleyip sosyal medyadan yardım istemişti. A.Ö.'nün yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı.
5 KİŞİYE GÖZALTI
Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.
Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
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