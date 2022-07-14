Sosyal medyada 'don' tartışması: Bakan Mustafa Varank markasını açıkladı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir Twitter kullanıcısının sosyal medya üzerinden atışması dikkat çekti.

Twitter hesabında kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş adlı kullanıcı, Varank'ın 2021 yılında "BİZ AÇTIK!" notuyla paylaştığı bir videoya yanıt verdi.

"Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!" diyen Seçilmiş'e Varank'ın yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.

"MÜSADENİZLE CEVAP VERECEĞİM"



"Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsadenizle cevap vereceğim..." diyen Varank iç çamaşırının markasını açıkladı.

Varank'ın paylaşımı şu şekilde: