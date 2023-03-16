Sosyal medyada kiralık evi görenler şaşırdı: 'Sürünerek giriliyor'

İzmir'de, ilana verilen kiralık ev, kot altında kaldığı için sürünülerek girilmesi gerekiyor. Evin giriş fotoğraflarını görenlerin 'Sürünerek girilen ev' yorumu yapılması sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:23
Sosyal medyada kiralık evi görenler şaşırdı: 'Sürünerek giriliyor'
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İzmir'in Konak ilçesinin Barbaros Mahallesi'nde M.D. isimli yurttaş müstakil evinin orta katını kiralık olarak ilana verdi. İlana verilen evin girişinin kot altında kalması dikkat çekti.

İlanın ayrıntısında "Konak-Karataş'ta bulunan müstakil evimin orta katı; giriş kapısı biraz kotta kalıyor o yüzden biraz eğilmek gerekiyor. Diğer katlarla bağlantısı kesilmiş durumda. 1 salon 1 yatak odası 1 hol 1 mutfak 1 wc 1 banyo şeklindedir. Tramvaya 2 dakika otobüs durağına 1 dakika yürüme mesafesindedir, Konak Meydan'a yürüyerek 10 dakikada sahile yürüyerek 2 dakikada gidilmektedir. Sormak istediğiniz sorular var ise mesaj atabilirsiniz" ifadeleri yer aldı. 

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları tarafından kiralık ev ilanına yapılan yorumlar dikkat çekti.

Sosyal medyadan yapılan yorumlardan bazıları şunlar:

"Fotoğraflara bakarken, şafak operasyonu yapıldI"

"Girişe bir kaydırak konulabilir"

"Tom ve Jerry'de Jerry'nin deliğine benzeyen ev"

"Olası izmir depreminde tarihe gömülme garantili"

"Kapının bulunamaması ihtimaline karşı yuvarlak içine alındığı görsele sahip ilan"

"Tramvaya 2, travmaya 1 dakika mesafede"


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