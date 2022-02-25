Sosyal medyada gördüğü yöntemi uyguladı; ölümden döndü
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, sosyal medyada gördüğü yöntemle burun tıkanıklığını gidermek için burun deliklerine sarımsak yerleştiren kadın, ameliyat ile kurtuldu. KBB Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Meltem Demirdağ, "Başka çözümler aramak yerine mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır" dedi.
Yalvaç'ta 42 yaşındaki hasta, devlet hastanesine burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu. Sosyal medyadan görerek, her iki burun deliğine birer diş sarımsak yerleştirdiğini anlatan kadın muayene edildi. İncelemede, sarımsaklardan birinin kendiliğinden çıktığı diğerinin de hapşırdıktan sonra genize kaçtığı belirlendi. Muayenede sağ burun boşluğunda bir diş sarımsak belirlenen hasta, ameliyat edildi. Ameliyatta kadının burnundaki sarımsak çıkarıldı.
Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Meltem Demirdağ Çevikkan, sosyal medyada önerilen yöntemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Burun tıkanıklığına, üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik nedenler, burunda eğrilik, burun etlerinde büyüme, hormonal değişiklikler, burun içi kitle gibi durumlar neden olabilir. Çoğu zaman geçiştirilen burun tıkanıklığı, yorgunluk, uyku problemi hatta uzun vadede kalp ve akciğer problemlerine dahi neden olabilir. Gün içinde ya da gece hissedilen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama gibi şikayetler varsa başka çözümler aramak yerine mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır. Burun tıkanıklığının sebeplerinden biri olan yabancı cisim kaçması halinde ise ani nefes yolu tıkanıklıklarına yol açabileceğinden çocuk ya da erişkin yapılacak ilk adım kulak burun boğaz doktoruna başvurmak olmalı" diye konuştu.
İlgili Haberler
- 1 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu: 'Sosyal medyada küfürleşme'
- Rehineleri sosyal medyadan attıkları konum kurtardı
- Burun tıkanıklığı neden olur, burun tıkanıklığına ne iyi gelir?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Beşiktaş, Sivas'a gidemedi! Futbolcular bekliyor...
- Dolar ve eurodaki dalgalanma devam ediyor
- Ali Erbaş'tan 'gençlik' tavsiyeleri
- Hava sahasını Rusya uçaklarına kapatıyorlar
- Geçim şartları araştırmasından çarpıcı sonuçlar
- Galatasaraylıları kızdıracak açıklama!
- Fatih Erbakan'dan 'Montrö' çıkışı
- HKP Genel Başkanı'na hapis cezası
- AFAD, Ukrayna’ya yardım gönderiyor
- Görülmemiş zam sonrası benzin ve motorin kuyrukları