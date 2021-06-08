Burun tıkanıklığı neden olur, burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

08 Haziran 2021 Salı, 00:00

Burun tıkanıklığı nefes almayı zorlaştıran, kaliteli bir gün ya da uyku süreci geçirmeyi imkansız kılan bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda da kişiyi, koku alma fonksiyonlarının zayıflaması, nefes alıp verme mekanizmasının sekteye uğraması gibi pek çok negatif etkiyle karşı karşıya bırakmakıyor Çok basit olarak görülüp, çok da önemsenmeyen burun tıkanıklığı, birçok sıkıntılı sürece ve sonuca yol açabiliyor.

Yaşam kalitesini sekteye uğratan burun tıkanıklığı, gribal enfeksiyonlardan, mevsim geçişlerinden ya da yapısal bozukluklardan kaynaklı olarak hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda alerjiye bağlı olarak gelişen burun tıkanıklıkları tedavi edilmediğinde alerjik astım gibi solunum yolu hastalıklarının yolu açılabilir.

Eğer beraberinde ciddi sorunlar getiriyor ve sürekli kendini tekrar eden bir burun tıkanıklığı problemi mevcutsa derhal tedavi edilmesi gerekir.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun tıkanıklığının nedenleri çeşitli olmakla birlikte yaşa bağımlı olarak da değişiklik gösterir. Altta yatan sorun; bebeklerde doğumsal problemler nedeniyle meydana gelebileceği gibi yetişkinlerde çeşitli enfeksiyonlar, alerjik durumlar veya anatomik bozukluklar sebebiyle olabilir. Bu nedenle başarılı bir tedavinin sağlanması için bir uzman tarafından değerlendirilerek sorunun doğru tespit edilmesi önemlidir.

Genel olarak burun tıkanıklığı şu nedenlere bağlı olarak gelişebilir:

Burun eğriliği veya burun etlerinin (konka) büyük olması,

Buruna alınan travmalar sonucunda anatomik yapının bozulması,

Alerjik rinit (genellikle renksiz ve akışkan burun akıntısı ile birliktedir),

Sinüzit (başlangıçta renksiz daha sonra sarı-yeşil renkte burun akıntısı, baş ağrısı ve balgamlı öksürük eşlik edebilir),

Nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar (tıkanıklığa balgam, baş ağrısı gibi ek belirtiler de eşlik eder),

Horlama – uyku apne sendromu,

Burun boşluğu, sinüsler veya nazofarinksten kaynaklanan iyi veya kötü huylu tümörler,

Nazal egzema,

Nazal valv darlığı,

Ayrıca bebekler ve küçük çocuklarda, bunların yanında adenoid (geniz eti) büyümesi, burun boşluğunda yabancı cisim varlığı veya koanal atrezi gibi çeşitli doğumsal problemler nedeniyle de burun tıkanıklığı izlenebilir.

BURUN TIKANIKLIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Burun tıkanıklığının tedavisi, tıkanıklığın nedenine bağlı olarak geliştiği için kulak burun boğaz doktoruyla süreci yürütüp, sebeplerini açığa çıkarmak gerekir. Sebeplerin saptanmasının ardından optimum tedavi planını uygulamak devreye girer.

Endoskopi yöntemi ile sebep anlaşılmaya çalışılabilir. Saman nezlesi, burun eti büyümesi (konka büyümesi) ya da geniz eti büyümesi (adenoid büyümesi) gibi nedenlerle gelişen burun tıkanıklığında ilaçlar, burun spreyleri ile yol çizilebilir.

Burun eğriliği gibi ilaçların çözümsüz kaldığı sorunlarda burun tıkanıklığı ameliyatı ile tıkanıklığı açma yoluna gidilebilir. Tabii ki bu yönteme hastanın yaşantısının çok negatif etkilendiği zamanlarda başvurulması tercih edilir.

Sürekli olarak ağız solunumu ve horlama belirtisi gösteren kişilerde ameliyat yöntemi oldukça büyük bir kurtarıcı olabilir. Ameliyat sonrası hasta hemen günlük hayatına dönebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir ve rahat bir şekilde nefes alışverişini sağlayabilir. Bir diğer yöntem de radyofrekans cerrahisi olanakları kullanılarak tıkanıklığın çözümü ve hastanın daha kaliteli bir yaşam sürmesi için gerekli ortam yaratılmasıdır.

Özellikle burun tıkanıklığı nedeniyle çeşitli uyku problemleri meydana gelen kişilerde yapılması önerilen uygulamalar şu şekilde özetlenebilir: